Рейд в логове ревашинстов в Ереване
В т.н. "представительстве" реваншистов-сепаратистов в Ереване уже несколько часов продолжается обыск.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, более 10 сотрудников Следственного комитета Армении ищут документы.
Какие - не уточняется.
"Возможно, на повестке дня есть и другие вопросы. Они предъявили решение суда об обыске, изучают компьютеры", - сказал т.н. "госминистр" реваншистов Нжде Искандарян.
В СК, тем временем, сообщили, что "в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия". Других комментариев нет.
