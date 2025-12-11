Рейд в логове ревашинстов в Ереване

В т.н. "представительстве" реваншистов-сепаратистов в Ереване уже несколько часов продолжается обыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, более 10 сотрудников Следственного комитета Армении ищут документы.

Какие - не уточняется.

"Возможно, на повестке дня есть и другие вопросы. Они предъявили решение суда об обыске, изучают компьютеры", - сказал т.н. "госминистр" реваншистов Нжде Искандарян.

В СК, тем временем, сообщили, что "в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия". Других комментариев нет.