Али Асадов представит Азербайджан на мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана
Премьер-министр Али Асадов представит Азербайджан на мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это обсуждалось в ходе телефонного разговора Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана и пожелал успехов братской стране.
Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие Премьер-министр Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре