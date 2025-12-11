https://news.day.az/officialchronicle/1801593.html Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову 11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
