Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

