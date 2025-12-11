В Милли Меджлисе обсудили сотрудничество Азербайджана и Латвии в различных сферах

10 декабря в Милли Меджлисе состоялась встреча членов рабочей группы по межпарламентским отношениям Азербайджана и Латвии с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуя.

Как сообщает Day.Az, целью встречи было ознакомление посла с членами сформированной группы дружбы после парламентских выборов.

В ходе встречи состоялось обширное обсуждение развития двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями о продолжении обмена опытом между двумя странами в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и здравоохранения, увеличении взаимных визитов и расширении сотрудничества в этих областях.

Глава рабочей группы Кямран Байрамов сообщил, что 2024 и 2025 годы были очень насыщенными и значимыми с точки зрения расширения отношений между Азербайджаном и Латвией.

В 2024 году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и в рамках этого события в обеих странах были организованы политические, экономические и гуманитарные мероприятия, а также состоялись взаимные визиты.

В ходе встречи было подчеркнуто, в этом году состоялись взаимные визиты между двумя странами, способствующие развитию отношений.

В мае этого года министр сельского хозяйства Латвии посетил Азербайджан и принял участие в выставках сельскохозяйственной и пищевой промышленности. А в августе министр здравоохранения Латвии посетил нашу страну, принял участие в конгрессе гастроэнтерологов и встретился с членами Группы дружбы в Милли Меджлисе. Несколько дней назад делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым совершила рабочий визит в Латвию, провела многочисленные встречи, и было подписано Соглашение о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии в области здравоохранения и медицинской науки.

На встрече также было уделено особое внимание развитию межпарламентского сотрудничества. Отмечены расширение связей между Милли Меджлисом и Сеймом Латвии, организация взаимных визитов, а также поддержка позиций друг друга парламентариями на международных площадках.

Послу Латвии была предоставлена ​​подробная информация о процессах, происходящих в Азербайджане и регионе, продвижении мирной повестки дня Азербайджана и Армении, Вашингтонском саммите и его результатах, восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о реализации Государственной программы Великое возвращение. Посол также был проинформирован о политическом, экономическом и гуманитарном значении мирной повестки дня и установления мира в регионе.

Отметим, что во встрече приняли участие члены азербайджано-латвийской рабочей группы по межпарламентским отношениям депутаты Севиль Микаилова, Эльчин Мирзабейли, Азер Аллахверянов, Махир Сулейманлы, Малик Гасанов, Айдын Гусейнов и другие официальные лица.