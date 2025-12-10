Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Выражаю Вам огромную благодарность за Ваше любезное письмо. Я высоко ценю Ваши искренние слова и признание наших усилий по обеспечению мира и стабильности.

Твердо убежден, что Ваша непрестанная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира. Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами.

Прошу Вас принять мою искреннюю признательность за дух взаимного уважения и внимание, выраженные в Вашем письме", - говорится в письме.