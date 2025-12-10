Творчество Тогрула Нариманбекова глазами детей - в Баку прибыла дочь художника

В Центре детского и молодежного развития №5 города Баку состоялась выставка юных художников, посвящённая творчеству выдающегося мастера азербайджанского искусства, народного художника СССР и Азербайджана, кавалера орденов "Истиглал" и "Шараф" Тогрула Нариманбекова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие посетила дочь художника - заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, руководитель действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, прилетевшая в Баку из Парижа.

"Очень светлое событие, тёплая атмосфера, наполненная искренними эмоциями и удивительными работами учащихся. Было особенно интересно слушать, как юные художники объясняли свой выбор произведений Тогрула Нариманбекова для изучения. Восхищало их талантливое и бережное воспроизведение полотен мастера. Подобное изучение художественных техник крайне важно для глубокого понимания изобразительного искусства. Проект будет продолжен - следующий этап будет основан на творческой импровизации, самостоятельном создании новых работ, вдохновлённых увиденными произведениями", - отметила Асмер Нариманбекова.

Выставка организована студией "Изобразительное искусство и дизайн": руководитель - Лейла Алиева, директор - Эльза Оруджева. Среди гостей мероприятия были скульптор, заслуженный художник Азад Алиев, искусствовед Рафаэль Гюльмамедли, художник Фикрет Ибрагимов.