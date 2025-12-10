Подано 16 тысяч заявок для участия в волонтерской программе WUF13

Регистрация участников волонтерской программы 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) завершится сегодня в 23:30.

Отборочный процесс, в рамках которого заявки подали 16 тысяч кандидатов, уже вышел на стадию собеседований. Из общего числа кандидатов для работы на форуме планируется отобрать 2500 волонтеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с прошедшими регистрацию и предварительный отборочный этап кандидатами начиная с 15 декабря будут установлены контакты, и они будут приглашены на собеседования. Эта стадия будет проводиться поэтапно и послужит оценке знаний, навыков и мотивации кандидатов.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседования, будут привлечены к учебной программе, которая пройдет в январе-апреле 2026 года и охватит вопросы общего информирования, распределения функциональных обязанностей и подготовки форумных площадок.

В дни проведения форума волонтеры WUF13 будут встречать участников глобального мероприятия, обеспечивать их регистрацию и информационную поддержку, помогать в организации различных сессий и выставок, участвовать в реализации культурных программ.

Волонтерская программа WUF13, являясь инклюзивной платформой, служит развитию лидерских навыков молодежи, поощрению их инновационного мышления и созданию возможностей приобретения международного опыта, а также вносит значимый вклад в представительство страны на глобальном мероприятии.

Отметим, что 13-я сессия форума на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, соберет представителей правительств, академических кругов, бизнеса и гражданского общества, став платформой для глобального диалога о будущем городов.

По дополнительным вопросам в связи с волонтерской программой WUF13 можно обратиться по адресу [email protected] и по телефону call-центра 012 535 26 26.