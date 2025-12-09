https://news.day.az/economy/1801203.html Сколько направлено средств на восстановление Карабаха? В целом с 2020 года, включая 2026 год, на восстановление освобожденных от оккупации территорий из бюджета выделено более 25 миллиардов манатов (3,5 миллиарда манатов в 2026 году).
Сколько направлено средств на восстановление Карабаха?
В целом с 2020 года, включая 2026 год, на восстановление освобожденных от оккупации территорий из бюджета выделено более 25 миллиардов манатов (3,5 миллиарда манатов в 2026 году).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения законопроектов входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
"Большая часть этих средств направляется на инфраструктурные проекты, добавленная стоимость которых для нашей экономики, как ожидается, будет создана в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре