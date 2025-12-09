Таможня Дубая и Binance запустят криптоплатежи

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance и Таможенная служба Дубая объединяются для расширения криптовалютных платежей.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, новый пакт Дубая с Binance сигнализирует о смелом стремлении внедрить блокчейн и криптовалютные платежи в таможенные операции, позиционируя эмират для ускоренных торговых потоков, снижения затрат и более конкурентоспособной цифровой экономики.

Меморандум знаменует новый шаг в расширении цифровых платежных возможностей путем интеграции криптоактивов в коммерческие и логистические транзакции.

Соглашение, подписанное в ходе Недели блокчейна Binance 2025, содержит планы по укреплению автоматизации, улучшению вариантов трансграничных платежей и поддержке более гибкой торговой среды. Его превосходительство Султан Ахмед бин Сулайем заявил: "Дубай продолжает укреплять свою позицию в качестве ключевого игрока в глобальной цифровой экономике", - отметив, что партнерство соответствует амбициям эмирата в области финтех и умных платежей".

Доктор Абдулла Бусенад объяснил: "Это соглашение отражает нашу стратегию по ускорению комплексной цифровой трансформации и переосмыслению таможенных процедур, чтобы они были более умными и соотнесены с глобальной экономикой".

Генеральный директор Binance Ричард Тенг добавил, что сотрудничество позволит "совместно запустить инновационные решения, способные внести реальные изменения в таможенный сектор как на местном, так и на глобальном уровне". Ожидается, что инициатива упростит операции по импорту и экспорту, снизит транзакционные издержки и повысит прозрачность через блокчейн-технологии, поддерживая МСП и привлекая новые инвестиции, одновременно укрепляя роль Дубая в формировании готовой к будущему цифровой торговой инфраструктуры.