Минобороны Азербайджана и НАТО подписали протокол в рамках партнерства

В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству" (IPCP) между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2025 год, в рамках учений "Согласование возможностей стран-партнёров" в Баку состоялась II координационная встреча между экспертами Мобильной тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме и специалистами министерства.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Выступивший на встрече генерал-майор Вугар Аливердиев отметил, что в рамках IPCP по инициативе Мобильной тренинговой группы НАТО регулярно проводятся учения и курсы в целях ознакомления азербайджанских военнослужащих со стандартами НАТО, обучения их оперативному планированию, процедурам командного управления, оперативному и тактическому планированию учений в стиле НАТО, а также их проведению.

Была выражена уверенность в том, что запланированные учения будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, повышению уровня оперативной подготовки азербайджанской армии в соответствии со стандартами НАТО, укреплению коллективной безопасности и внесут ценный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.

Отмечалось, что профессиональная деятельность военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях, а также в других сферах в рамках партнерства с НАТО удостоена положительной оценки.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов, был подписан протокол о взаимопонимании по проведению учений.