В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества

В рамках фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Бакинская творческая неделя - 2025", организованного в столице Азербайджана Министерством культуры республики и ОИС в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева, состоялся Форум женского творчества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организаторами форума выступили Министерство культуры Азербайджанской Республики, Организация по развитию женщин ОИС (WDO), Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане и платформа "Творческий Азербайджан".

В форуме приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, председатель Попечительского совета Фонда женщин и демократии KADEM Сюмейе Эрдоган Байрактар, генеральный директор WDO Афнан Аль-Шуаиби, а также женщины-новаторы и предприниматели из Казахстана, Бахрейна и Узбекистана.

Выступившая с приветственной речью генеральный директор WDO Афнан Аль-Шуаиби выразила благодарность организаторам форума. Она отметила важную роль женщин в формировании общества, основанного на знаниях: "Это показатель развития и прогресса. Наша главная миссия - создать условия, позволяющие женщинам раскрывать и реализовывать свой потенциал. Женщины вносят большой вклад в развитие общества и как предприниматели, и как культурные новаторы. Мы готовы мобилизовать все наши возможности для продвижения женщин, презентации их деятельности и реализации творческих проектов".

Председатель Попечительского совета Фонда женщин и демократии KADEM Сюмейе Эрдоган Байрактар подчеркнула, что женщина - не впоследствии присоединившийся участник творческих сфер, а их изначальная основа и сущность. "Созданные женщиной ценности передаются из поколения в поколение. Один из самых ярких тому примеров - азербайджанское ковроделие. Аналогично изделия из Изника и Кютахьи и другие художественные школы также сформировались благодаря творческому духу, мастерству и эстетическому вкусу женщины. Турецкие мотивы и их отражение в искусстве наглядно демонстрируют роль женщины в этих сферах на протяжении всей истории", - добавила Сюмейе Эрдоган Байрактар.

Председатель правления Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, в свою очередь, отметила, что форум является идеальной платформой для обсуждения возможностей женщин в сфере творчества и их будущих перспектив: "Государственная поддержка, оказываемая в этом направлении в Азербайджане, имеет большое значение и заслуживает высокой оценки. Основная цель форума - выявить существующие пробелы, а также укрепить сотрудничество в этой сфере между странами ОИС".

После открытия форума была представлена концептуальная визуальная композиция, построенная на изречении Мевланы Джелаледдина Руми "Выйди из круга Времени - войди в круг Любви". Иллюстративная часть проекта была построена на основе произведений художницы Лейлы Алиевой. Автор визуальной концепции - Заслуженный артист, основатель Atesh Hub Сабина Шихлинская, музыкальный оформитель - Орхан Агаев (DJ Pancho).

Отметим, что в рамках Форума женского творчества состоялся обмен мнениями по таким темам, как "Расширение международных торговых возможностей для женщин в креативных индустриях", "Роль инноваций, технологий и инвестиций в расширении возможностей женщин", и другим вопросам. Спикеры рассказали о поддержке креативных предприятий, возглавляемых женщинами, укреплении международного сотрудничества, а также роли инноваций в ускорении культурной и экономической трансформации. Подчеркивалось, что Форум женского творчества вновь подтверждает общую приверженность развитию женского лидерства в креативной экономике, продвижению инноваций и устойчивости, а также расширению международных партнерств.