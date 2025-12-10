https://news.day.az/economy/1801273.html ЦБ Азербайджана обнародовал решение о процентной ставке Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора снижены на 0,25 процентных пункта. Учетная ставка снижена до 6,75%, нижний предел процентного коридора - до 5,75%, а верхний предел процентного коридора - до 7,75%.
Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора снижены на 0,25 процентных пункта. Учетная ставка снижена до 6,75%, нижний предел процентного коридора - до 5,75%, а верхний предел процентного коридора - до 7,75%.
