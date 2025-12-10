ЦБ Азербайджана обнародовал решение о процентной ставке

Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора снижены на 0,25 процентных пункта. Учетная ставка снижена до 6,75%, нижний предел процентного коридора - до 5,75%, а верхний предел процентного коридора - до 7,75%.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк.

Новость обновляется