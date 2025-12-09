В Польше захотели свою ядерную бомбу

Министр внутренних дел (МВД) Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь свою ядерную бомбу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в эфире радиостанции RadioZet.

"Я хотел бы, чтобы мы когда-нибудь имели", - ответил глава МВД Польши на вопрос о том, должна ли Варшава иметь собственную ядерную бомбу.

При этом Кервиньский подчеркнул, что пока Польша не собирается этого делать.