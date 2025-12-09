Бум развития нейросетей привел к кризису на рынке оперативной памяти

Взрывной рост развития искусственного интеллекта (ИИ) стал одной из причин кризиса на общемировом рынке оперативной памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, так считает технологический блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom.

По его словам, кризис на рынке оперативной памяти сформировался по ряду ключевых причин. "Взрывной спрос из-за ИИ: на рубеже 2025-2026 годов нейросетевой бум требует огромных объемов памяти. Только одному лишь Stargate - проекту OpenAI - необходимо 900 тыс. пластин оперативной памяти в месяц, что составляет 40% мирового объема. И OpenAI - лишь одна компания", - сказал Петухов.

Также, по его словам, после активного распространения COVID-19 по всему миру, мощностей для производства оперативной памяти было слишком много, доходы производителей падали, а потребительский рынок не обеспечивал достаточного спроса. "Из-за волнообразного рынка DRAM доходы Samsung, SK hynix и Micron постоянно колеблются, поэтому при появлении крупных покупателей со стабильными заказами они стремятся ориентироваться именно на них", - добавил он.

Как итог, считает эксперт, нестабильность доходов от потребительского сектора и потребности заказчиков вроде OpenAI, Google и других компаний привели к этому кризису, из-за чего оперативная память с октября 2025 года подорожала в два-три раза. "Это приведет к росту стоимости всего, где используется память: от компьютеров до современных холодильников, автомобилей и даже домофонов", - заключил он.