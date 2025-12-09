Новые технологии продлевают срок службы нефтегазовой инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил директор компании "Caspian Technical Solution" (CTS) Карим Шакури в рамках проходящей в Баку конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference (Целостность активов, коррозия и защитные покрытия).

Он отметил, что конференция открывает возможности для нового сотрудничества в нефтегазовой сфере и создает платформу для обмена опытом и проведения встреч между местными и международными компаниями, работающими в нефтегазовой сфере:

"В конференции принимают участие представители ряда международно признанных компаний, а также запланированы отдельные встречи с партнерами SOCAR. Пока рано говорить о подписании конкретных контрактов в краткосрочной перспективе, однако конференция является важной площадкой для предварительных переговоров. В ходе этих встреч могут проводиться тендеры, оценка проектов и, в конечном итоге, могут быть достигнуты соглашения о сотрудничестве", - подчеркнул Карим Шакури.

Глава компании добавил, что одной из главных тем обсуждения на мероприятии стало продление срока эксплуатации действующих нефтегазовых платформ за счёт новых технологических решений. Он отметил, что этой цели можно достичь, используя современные технологические инструменты.