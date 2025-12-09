Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

В документе под названием "Стратегическая повестка для партнёрства ЕС-Армения", подписанном по итогам VI заседания Совета партнёрства между Европейским Союзом и Арменией, состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе, вызывает серьёзную обеспокоенность включение в число приоритетов ряда вопросов, искажающих реалии постконфликтного периода и в целом противоречащих повестке мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что недопустимо включение в этот двусторонний документ, определяющий стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на ближайшие 7 лет, вопросов, направленных против Азербайджана. Это также негативно влияет на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом: "Использование в вводной части документа и ряде других разделов выражения "армяне Карабаха, ставшие переселенцами после военных операций Азербайджана" в отношении жителей армянского происхождения, которые после отказа от представленного Азербайджаном плана реинтеграции добровольно переехали в Армению, а также определение этого вопроса как одного из приоритетов партнёрства между ЕС и Арменией и обозначение данной категории людей как "беженцев" является очевидным проявлением предвзятости против Азербайджана.

Кроме того, включение в раздел документа, посвящённый возможному вкладу ЕС в процессы нормализации в регионе, положения о поддержке полного, незамедлительного и эффективного исполнения всех соответствующих решений Международного Суда однозначно подразумевает иски, выдвинутые Арменией против Азербайджана".

Также отмечается, что вынесение на повестку третьей стороной вопроса, который напрямую касается Азербайджана и Армении и носит исключительно двусторонний характер, не только является абсолютно нелогичным, но и не принимает во внимание наличие у Азербайджана собственных законных судебных исков против Армении.

С учётом того, что в парафированном в Вашингтоне мирном соглашении с участием лидеров Азербайджана, США и Армении предусмотрен пункт об урегулировании этих претензий, затрагивание данного вопроса в документе ЕС-Армения противоречит мирному процессу и вызывает серьёзные вопросы относительно заявленных намерений армянской стороны.

Именование "пленными" лиц армянского происхождения, обвинённых и осуждённых за преступления против человечности и военные преступления, а также определение их освобождения как отдельного приоритета является серьёзным искажением реальности и неприемлемо".

Также сообщается, что, несмотря на включение в документ ЕС-Армения многочисленных положений, поддерживающих инициативу Армении "перекрёсток мира", которая лишена регионального консенсуса, вызывает серьёзную озабоченность тот факт, что в документе ни разу не упоминается проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), достигнутый в рамках процесса нормализации и имеющий важное значение, - проект, согласованный на вашингтонском саммите 8 августа.

"Такая ситуация вызывает вопросы относительно серьёзности намерений Армении выполнять свои обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром этой страны в Вашингтоне, а также относительно заявленной поддержки ЕС этому проекту.

С учетом того, что в статье 7 парафированного между Азербайджаном и Арменией соглашения предусмотрено обязательство сторон не размещать силы любых третьих сторон на их взаимной границе, вызывает дополнительную обеспокоенность то, что вместо прекращения деятельности Наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, приоритетом обозначено сохранение её присутствия и обеспечение полной оперативности миссии.

Помимо указанных приоритетов, акцентирование внимания на военных и оборонных вопросах служит милитаризации Армении.

Вышеуказанные вопросы вновь выносят на повестку элементы прошлого конфликта на фоне достигнутого с 8 августа прогресса в постконфликтный период и вызывают серьёзные сомнения относительно намерений Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги по устранению этих нежелательных положений, не отражающих существующие реалии. Со своей стороны мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию и извлечем необходимые результаты".