В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права
В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права.
Как передает Day.Az, это предусмотрено поправкой, предлагаемой в Закон "О дорожном движении", который сегодня был вынесен на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса.
Для управления мопедом будет выдаваться водительское удостоверение категории A1.
В изменениях также предусмотрена государственная регистрация и учет мопедов.
Если закон будет принят, то он вступит в силу через 3 месяца после его публикации.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
