В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права.

Как передает Day.Az, это предусмотрено поправкой, предлагаемой в Закон "О дорожном движении", который сегодня был вынесен на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса.

Для управления мопедом будет выдаваться водительское удостоверение категории A1.

В изменениях также предусмотрена государственная регистрация и учет мопедов.

Если закон будет принят, то он вступит в силу через 3 месяца после его публикации.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.