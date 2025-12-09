Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Сегодня Азербайджан воспринимается в мире как государство, способное играть конструктивную роль в вопросах безопасности и урегулирования конфликтов. В этой связи приглашение Баку к участию в миротворческой миссии в секторе Газа со стороны США является очередным подтверждением растущего международного доверия к Азербайджану. Наша страна оказалась в числе первых, кому было направлено такое предложение. А это, в свою очередь, свидетельствует о признанном авторитете Азербайджана в мире. Это, конечно же, не случайность, а закономерный результат курса страны на баланс интересов, дипломатическое равновесие и конструктивную внешнюю политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя приглашение, заявил, что Баку направил запросы по ключевым параметрам миссии и ожидает ответа. Однако даже сам факт такого предложения демонстрирует сформировавшееся отношение к Азербайджану как к государству, способному действовать самостоятельно, взвешенно и в рамках международного права.

Международное доверие не появляется спонтанно - оно формируется поступательно. Важным элементом его накопления стал опыт Азербайджана в Афганистане, где миротворческий контингент страны более десяти лет выполнял задачи в составе международных сил. Азербайджанские военнослужащие обеспечивали охрану стратегических объектов, включая аэропорт Кабула, участвовали в обеспечении безопасности транспортных коридоров и взаимодействовали с союзниками по НАТО. Такой практический опыт стал веским аргументом в пользу участия Азербайджана в будущих миссиях по обеспечению безопасности.

Кроме того, за последние годы Баку стал площадкой для диалога государств, между которыми отсутствуют устойчивые каналы дипломатической коммуникации. В столице Азербайджана проходили встречи представителей Турции и Израиля, военных делегаций США и России, а также контакты между странами, избегавшими прямых переговоров на других платформах. К примеру, Сирия-Израиль. Такой формат стал возможен благодаря политике сбалансированного нейтралитета и отказу от участия в блоковой конфронтации.

Азербайджан при этом не ограничивается статусом посредника и сам продвигает инициативы, направленные на урегулирование конфликтов. После освобождения своих территорий страна предложила Армении подписать мирный договор. В отличие от того, что мы привыкли видеть на мировом опыте пост-конфликтного поведения, Баку не стал создавать предпосылки для нового очага напряженности. Напротив, он сформировал юридически оформленную повестку, которая, при ее реализации, могла бы открыть для региона новую архитектуру безопасности.

Тот факт, что Баку стал местом для встреч мировых сил и ключевым участником региональной безопасности, является прямым следствием стратегического курса Президента Ильхама Алиева. Политика Азербайджана в сфере безопасности и международных отношений основывается на четких и устойчивых принципах. Прежде всего, страна сохраняет суверенность и независимость в своих решениях, не позволяя внешним силам диктовать ей условия. Азербайджан не присоединяется к блоковой политике и не становится инструментом противостояния между государствами, что позволяет ему сотрудничать как с Востоком, так и с Западом. Другим важным аспектом внешнего курса является приверженность международному праву и уважение территориальной целостности всех стран, что делает позицию Азербайджана предсказуемой, понятной и приемлемой для глобальных партнеров. В дополнение к этому государство не ограничивается декларациями и заявлениями - Азербайджан оказывает реальный вклад в глобальную безопасность, участвуя в миротворческих миссиях, предлагая посредничество и создавая условия для международного диалога.

Азербайджан доказал, что способен не только отстаивать собственные интересы, но и вносить реальный вклад в безопасность за пределами своих границ. Опыт страны - от миротворческих миссий до дипломатического посредничества - сделал Баку прямым участником процессов, где решаются вопросы мира и ответственности. Поэтому приглашение к участию в миротворческой миссии в Газе стало не исключением, а логичным продолжением политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, в основе которого стоит суверенность решений и опора на международное право. Именно такой подход сделал Азербайджан предсказуемым, надежным и востребованным партнером.