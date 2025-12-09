https://news.day.az/officialchronicle/1801108.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Словакии в формате один на один - ФОТО 9 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Словакии в формате один на один - ФОТО
9 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в формате один на один.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Премьер-министр Словакии встретил главу нашего государства.
Президент Азербайджана и Премьер-министр Словакии сделали совместное фото.
Новость обновляется
