Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Словакии в формате один на один

9 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в формате один на один.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Премьер-министр Словакии встретил главу нашего государства.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Словакии сделали совместное фото.

Новость обновляется