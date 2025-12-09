Европейский вектор Азербайджана: Баку и Братислава сверили часы

Автор: Лейла Таривердиева

Многовекторность политики Азербайджана - это не просто модное слово из набора современной дипломатии. Это отражение реального курса, устойчивого и обеспеченного содержанием. Приоритеты по тому или иному направлению выбираются четко и каждый вектор отрабатывается до нужного результата. В последнее время внешняя политика Баку была сосредоточена больше на восточном направлении. Азербайджан отрабатывал центральноазиатский вектор, и работал очень эффективно. Результатом стало формирование "шестерки" и в некотором роде институционализация процесса интеграции двух регионов. Теперь азербайджанская дипломатия снова возвращается в Европу.

Первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию прошел очень успешно. В том, что визит станет событием, не было сомнений с самого начала. Словакия - один из ближайших друзей Азербайджана в Европе. Особенно сблизились Братислава и Баку в последнее время. Сначала это был газ, а затем стороны поняли, что взаимные интересы стран гораздо шире. В июле 2023 года было учреждено посольство Азербайджана в Словакии, а почетное консульство действовало с 2009 года. Открытие посольства ознаменовало собой начало нового этапа в двусторонних интересах и перевод отношений на более высокий уровень.

В мае 2024 года в ходе официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Баку была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве. В заявлении для прессы с премьером Словакии Президент Ильхам Алиев сказал: "Надеюсь, что наш совместный путь будет очень успешным".

8 декабря 2025 года Президент Азербайджана в совместном заявлении после переговоров с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини подчеркнул, что после подписания соглашения о стратегическом партнерстве наблюдается очень активное сотрудничество по всем направлениям. "...наши совместные команды активно работают по всем упомянутым Вами направлениям. Совместная экономическая рабочая группа расширяет свою деятельность. Реализуются конкретные проекты в энергетике, являющейся традиционным направлением сотрудничества. В прошлом году азербайджанский газ впервые был поставлен в Словакию, и Азербайджан может обеспечить любой объем энергоресурсов, необходимый Словакии".

Впервые азербайджанский газ был поставлен в Словакию 1 декабря 2024 года. Это были тестовые поставки, информация об их объемах не была разглашена, оставшись коммерческой тайной.

Помимо энергетики, большой интерес для развития взаимодействия представляет оборонная сфера. В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Братиславу был подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству между министерством оборонной промышленности Азербайджанской Республики и министерством обороны Словацкой Республики.

О начале сотрудничества в области оборонной промышленности Баку и Братислава объявили в ходе прошлогоднего визита Роберта Фицо в Азербайджан. Часть документов, подписанных в ходе визита, имела отношение к сферам обороны и оборонной промышленности. Так, было подписано Соглашение между министерствами обороны двух стран о кооперации в области обороны, а также Меморандум о взаимопонимании в сфере военно-технического сотрудничества между Миноборонпромом Азербайджана и МО Словакии. В декабре нынешнего года меморандум о взаимопонимании перешел на уровень протокола о конкретных намерениях.

Напомним, что в октябре словацкая делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС генералом Даниэлем Змеко посетила Азербайджан, а до этого, в апреле азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальник Генштаба ВС генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в Словакии и ознакомилась с работой компании оборонной промышленности этой страны.

Ранее глава МО Словакии Роберт Калиняк сообщил СМИ, что Словацкая Республика издавна известна высоким уровнем развития тяжелой и, в особенности, оборонной промышленности. Поэтому многие страны хотят сотрудничать со Словакией в этой области. Определены направления возможного сотрудничества, есть планы и относительно совместных предприятий. По словам министра, Словакия производит боеприпасы всех калибров, тяжелую технику, гаубицы и так далее.

"Мы рассматриваем сотрудничество в этой сфере с точки зрения развития промышленности. Мы не намерены вести войну - для нас войны уже остались в прошлом, - заявил в Братиславе в понедельник Президент Ильхам Алиев. - Здесь речь идет просто о создании синергии, когда, соединив словацкие технологии с азербайджанскими финансовыми возможностями, можно производить новую продукцию, которая будет интересной и для мировых рынков. Более того, это принесет нам большие выгоды и как одна из ветвей технологического развития. Мы работаем над конкретными проектами в этом направлении".

Глава государства выразил особую благодарность Словакии за то, что на параде по случаю пятой годовщины Победы в Баку присутствовал в числе почетных гостей вице-премьер и министр обороны этой страны Роберт Калиняк.

Президент Азербайджан не случайно подчеркнул этот момент. Многие европейские страны не приняли приглашения быть среди гостей парада, и жест словацкой стороны не остался незамеченным. В какой-то мере можно говорить о том, что парад 8 ноября позволил уточнить список настоящих друзей Азербайджана. И Словакия в этом списке занимает свое заслуженное место.

9 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Между двумя лидерами уже давно установились дружеские отношения и полное взаимопонимание. Фицо известен как активный политик, непримиримый в вопросах, касающихся интересов его страны. Это один из европейских деятелей, о которых можно сказать "наш человек в Евросоюзе".

Выступая с заявлением для прессы в мае прошлого года в Баку, господин Фицо констатировал, что в некоторых международных организациях существует предвзятость и односторонний подход к малым странам, а Европейский союз иногда любит поучать. "Мы готовы стать мостом между Азербайджаном и ЕС. Необходимо максимально объективно осветить ситуацию в Азербайджане", - заявил премьер Словакии. Он также сказал, что очень хотел бы посетить Карабах, как только представится такая возможность.

Интересно, что в течение нынешнего года министр обороны Словакии неоднократно в интервью упоминал оккупацию Арменией территорий Азербайджана, что вызвало недовольство армянской стороны и требование объяснений. Правда, не на официальном уровне.

Хотя Роберт Фицо еще не успел посетить Карабах, Словакия принимает участие в восстановлении освобожденных территорий, еще раз доказывая, что является настоящим другом Азербайджана. В 2024 году словацкая сторона начала строительство "умного" поселка в Агдамском районе. Выступая в Братиславе, Президент Ильхам Алиев отметил, что поселок, включающий 851 частный дом, 10 многоквартирных зданий, школу, детский сад и медицинский центр, навсегда останется отражением ваших достижений и символом нашей дружбы. Словакия также оказывает содействие в разминировании. Словацкие друзья предоставили Азербайджану для этих целей специальное оборудование.

У Азербайджана и Словакии есть много тем для обсуждений. Баку укрепляет свои позиции в отношениях с Европой, имея таких друзей и партнеров, как Братислава. Но настоящие друзья и надежные партнеры не появляются сами собой. Правильно выстроенная и нацеленная на перспективу внешняя политика Баку является основой этого успеха. Президент Азербайджана - лидер, силой своего международного авторитета и дальновидным подходом сумевший окружить страну друзьями. Дело не только в показателях товарооборота. Сам Азербайджан тоже умеет дружить, и это качество высоко ценится на мировой арене, где редко находится место для таких качеств, как честность и надежность.

У Азербайджана и Словакии много общего. Азербайджанский лидер рассказал, какой эту европейскую страну видят в Азербайджане. Словакия может служить образцом для всех стран, стремящихся к успеху, сохранению национальной идентичности, защите собственного достоинства и построению дружбы, сказал Президент Ильхам Алиев.

"Именно такой мы в Азербайджане видим Словакию - очень миролюбивой страной, страной, которая предлагает дружбу, открывает возможности и ценит дружбу. Именно таковы и наши взаимоотношения", - отметил глава нашего государства.

Первый официальный визит Президента Азербайджана в Словакию стал событием исключительной важности для обеих наших стран. Заложенные 8-9 декабря позитивные тенденции обязательно будут иметь продолжение.