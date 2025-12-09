Президент Ильхам Алиев: «Умный» поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях

8 декабря в Братиславе от имени Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини был дан официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств выступили на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, дорогие друзья!

Прежде всего, господин Президент, еще раз благодарю Вас за приглашение совершить официальный визит в Словакию. Благодарю Вас за гостеприимство. Благодарю Вас за Вашу дружбу. Мы знакомы уже давно и встречались много раз, но это официальный визит, который имеет особый статус. Это визит в очень дружественную страну, заслуживающую огромного уважения и признательности. Вы упомянули сходство между нашими народами, несмотря на значительное географическое расстояние, разделяющее нас. Я полностью разделяю этот взгляд.

У нас действительно очень много общего. Веками мы входили в состав крупных империй. Мы вместе были частью стран, которые считались государствами социалистического блока. Мы не были независимыми - наша самостоятельность имела весьма ограниченные рамки. И лишь в начале 1990-х годов мы практически одновременно обрели подлинную независимость. Нам пришлось строить ее с нуля - создавать государственные институты и выстраивать собственное будущее. Сегодня, глядя на успехи, достигнутые Словакией чуть более чем за 30 лет, мы понимаем: этот прогресс обусловлен сильной волей вашего народа, вашей историей, культурой и национальной идентичностью. Когда сегодня мы вместе посетили древний замок - впечатляющее сооружение, - я еще раз осознал источник вашей энергии, вашей жизнестойкости и способности проводить независимую политику.

Вы сохраняли свою национальную идентичность на протяжении веков, хотя это было нелегко. Многие народы на протяжении истории подвергались ассимиляции. Многие утратили способность строить государство и сохранять свою государственность. Вам же это удалось. Сегодня Словакия является одной из ведущих стран по показателям ВВП на душу населения, промышленного развития, человеческого капитала и уровня жизни. Это может служить образцом для всех стран, стремящихся к успеху, сохранению национальной идентичности, защите собственного достоинства и построению дружбы. Именно такой мы в Азербайджане видим Словакию - очень миролюбивой страной, страной, которая предлагает дружбу, открывает возможности и ценит дружбу. Именно таковы и наши взаимоотношения.

Мы, господин Президент, вместе фактически создали эту основу для нашего сотрудничества, которое сегодня уже переросло в институциональное развитие. Вы упомянули Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в прошлом году. Это действительно отношения, которые мы подняли на самый высокий возможный уровень. И сегодня, в ходе наших встреч, обсуждений и совместного посещения исторических мест, мы вновь видим достигнутые результаты и огромный потенциал. Эта уже существующая синергия позволит нам наводить еще более прочные мосты - не только для продолжения реализации двусторонней повестки дня, но и для создания возможностей для всего региона. Нас соединят очень устойчивые логистические связи. Мы уже связаны энергетической инфраструктурой.

Мы активно работаем в различных областях нашего партнерства, и я уверен, что мой официальный визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству. В Словакии мы видим друзей, видим дружбу и уважение и испытываем те же чувства к вашему народу, правительству и государству Словакия. Хочу поблагодарить Вас, господин Президент, за Ваш личный вклад в развитие двустороннего партнерства. Я хотел бы пригласить вас совершить официальный визит в качестве Президента. Вы уже посещали Азербайджан в качестве Премьер-министра и Председателя парламента, однако официальный визит главы государства, безусловно, имеет особый статус. Надеюсь увидеть Вас в следующем году в Азербайджане.

Также выражаю вам и нашим друзьям в Словакии искреннюю благодарность за поддержку в восстановлении Карабаха. "Умный" поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях. Этот поселок, включающий 851 частный дом, 10 многоквартирных зданий, школу, детский сад и медицинский центр, навсегда останется отражением ваших достижений и символом нашей дружбы. Сегодня восстановление территорий, освобожденных от оккупации, является главным приоритетом Азербайджана. Словакия не только помогает нам в этом, но и оказывает содействие в разминировании. Специальное оборудование, которое мы получили от Словакии, помогает спасать жизни и беречь здоровье людей. К сожалению, с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году более 400 человек погибли или получили тяжелые травмы в результате взрывов наземных мин. Полученное от вас оборудование действительно спасает жизни.

Еще раз благодарю Вас за гостеприимство!