https://news.day.az/officialchronicle/1801196.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита в Словакию - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства в Словакию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словацкую Республику (08-09.12.2025)"
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита в Словакию - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства в Словакию.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словацкую Республику (08-09.12.2025)"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре