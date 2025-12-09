На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита в Словакию

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства в Словакию.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словацкую Республику (08-09.12.2025)"