Эчмиадзин благословил нацизм

Автор: Байрам Эльшадов

Пока в Эчмиадзине продолжают разыгрывать спектакль на тему "духовности" и "миротворчества", католикос всех армян Гарегин II благословляет одну из самых мрачных и кровавых структур в армянской истории - нацистско-террористическую "Дашнакцутюн". Организации, на совести которой этнические чистки, теракты, политические убийства и идеи превосходства "истинных армян" над всеми остальными народами.

На днях дашнаки торжественно отметили свое 135-летие. Духовный лидер армянства открыто выразил дашнакам свое восхищение, указав в своем поздравительном послании, что "армянин был, есть и будет. Пусть мир знает это". Гарегин фактически повторял старый лозунг о "кристальной чистоте армянской крови", которым так гордились кровавый Нжде и его последователи.

"Дашнакцутюн", как и нждеизм проповедуют культ этнической исключительности, манию величия и пещерную ненависть, впитанные многими поколениями. Своей поддержкой террористической организации Эчмиадзин разоблачает себя. Трудно найти более наглядный пример, демонстрирующий, что представляет собой армянская церковь. Наверное, благословение террора и ненависти и есть итог той "миссии", которой так гордится католикос. И это все, что нужно знать об Армянской апостольской церкви, которая не только покрывает армянский нацизм, но и сама является его проповедником.

В связи с юбилеем "Дашнакцутюн" в соцсетях распространяется фото, на котором несколько десятков школьников зигуют на фоне тряпки с дашнакской символикой. Интересно, приветствуя "Дашнакцутюн", Гарегин был в курсе, что на сходках дашнаков уродуют сознание молодого поколения? В стране, где школьников учат мечтать о "расширившейся к 2050 году Армении", где мультфильмы рассказывают о "территориях, освобожденных от врага", а в учебниках до последнего времени преподавали искаженную историю и географию, благословение католикоса является логичным продолжением той же линии. "Дашнакцутюн", Нжде, "армянский рейх", зигующие подростки - все это итог многолетней идеологической обработки, в первых рядах которой идет именно церковь.

Воспитанное на идеях нждеизма и преступной церкви армянское общество вяло реагирует, когда неонацистские группы проводят марши, открыто проповедуют ненависть и устраивают сходки в центре Еревана. Нацисты ведут себя очень уверенно. Видимо, знают, что за ними стоит церковь. Как раз год назад разгорелся скандал вокруг акции армянской нацистской организации, которая с соответствующей символикой и флагами прошествовала по столице, открыто зиговала перед памятником Нжде. Это не демократия, и такие организации должны были бы тревожить армянское общество и особенно церковь, призванную нести свет, а не нацистский мрак.

Все это является прямым результатом пропаганды, включающей нацистские рассуждения Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости" армян и азербайджанцев, а также постоянное нагнетание идеи о "великой Армении от моря до моря".

Так что послание Гарегина II - это признание. Признание того, что Армянская апостольская церковь давно потеряла право называться церковью и превратилась в идеологический штаб, стоящий под знаменами тех самых идей, которые цивилизованный мир относит к числу наиболее чудовищных.