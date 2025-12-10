Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,22% - до $68,91 за баррель с $68,76 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом ведомство ждет, что мировые запасы нефти продолжат расти, что окажет значительное давление на цены. Там ожидают, что стоимость нефти марки Brent упадет до $55 в первом квартале и сохранится около этих уровней в течение всего 2026 года.

По прогнозу Минэнерго США, в 2026 году цена Brent составит в среднем $55,08 за баррель.

Там также ожидают, что политика по добыче ОПЕК+ и продолжающееся наращивание запасов Китаем поможет сдержать снижение цен в 2026 году. Кроме того, в ведомстве ожидают, что ОПЕК+ будет добывать на 1,3 млн б/с ниже плана.