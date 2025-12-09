Коррозия стала глобальной угрозой

Коррозия достигла уровня глобальной угрозы, и эта проблема не ограничивается нефтегазовой отраслью.

Как передает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) Полад Рустамов в ходе выступления на конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference (Целостность активов, коррозия и защитные покрытия), проходящей сегодня в Баку.

"Сегодня одной из основных задач в области управления целостностью активов является обеспечение устойчивости. Вторая параллельная сессия конференции посвящена теме покрытий и коррозии, и дискуссии в этой области имеют особое значение. В настоящее время многие нефтегазовые компании трансформируются в энергетические. Однако это не означает, что проблемы целостности исчезнут, если мы откажемся от нефти и газа и перейдем на альтернативные энергоносители, такие как водород, и будут использовать существующие трубопроводы. Напротив, в некоторых случаях мы можем столкнуться с более серьезными проблемами", - сказал он.

Исполнительный директор отметил, что различные виды коррозии в нефтегазовой отрасли приводят к серьезным экономическим потерям и ущербу для окружающей среды. В этой связи особое значение приобретает совершенствование систем покрытий для предотвращения коррозии.

По его словам, развитие новых технологий невозможно без совместной деятельности представителей отрасли: "Доклады, представленные в рамках конференции, демонстрируют, что современные технологии инспекции снижают риски безопасности, ускоряют инспекционные процессы и позволяют получать более эффективные результаты".

П. Рустамов также затронул тему искусственного интеллекта и отметил, что в нефтегазовой отрасли, особенно в области управления целостностью активов, знания в основном сосредоточены внутри компаний и специалистов:

"Компании разрабатывают инструменты искусственного интеллекта, но мы, как отрасль, должны формировать эту базу знаний сообща. В противном случае объём и полезность существующих данных останутся ограниченными. Энергетический переход уже стал реальностью, и практически все нефтегазовые компании стремятся включить новые источники энергии в свои портфели. Однако этот процесс создает новые технические и инженерные вызовы для специалистов, работающих с металлами и другими материалами", - подчеркнул исполнительный директор.