TANAP значительно повышает надежность трубопроводов благодаря новым технологиям защиты от коррозии

TANAP повышает надежность трубопроводов более чем на 70% благодаря новым технологиям защиты от коррозии.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend главный менеджер по техническому обслуживанию проекта Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) Явуз Боздоган на международной конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference в Баку.

По его словам, для защиты трубопроводов от коррозии и обеспечения непрерывного и долгосрочного транспортирования нефти и газа активно применяются такие технологии, как частые оценки риска на основе RBI (Risk-Based Inspection), методы контроля коррозии ACVG и DCVG, а также мониторинг с применением катодной защиты и инструменты внутреннего контроля.

"Если говорить в числовых показателях, то внедрение этих технологических решений может повысить надежность непрерывной транспортировки более чем на 70%", - отметил Я.Боздоган.

По его словам, поскольку трубопроводы, как правило, закопаны под землей, такие вмешательства и измерения позволяют проводить полноценный контроль состояния и оценку состояния трубопровода (Condition Monitoring Assessment).

Он подчеркнул, что применение современных технологий мониторинга и защиты от коррозии является ключевым фактором для обеспечения безопасной и непрерывной эксплуатации трубопроводной инфраструктуры TANAP.

Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй фазы азербайджанского месторождения "Шахдениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP составляет менее семи миллиардов долларов.

Расширение потребует установки нескольких дополнительных компрессорных станций с целью увеличения пропускной способности до 24 миллиардов кубометров в год. Всего для доведения мощности до 31 миллиарда кубометров потребуется семь компрессорных станций.

В настоящее время исследуются возможности транспортировки водородной смеси по Трансанатолийскому газопроводу. С технической точки зрения доля водорода в составе природного газа, транспортируемого через TANAP, может быть на уровне 2 процентов.

Расчетный срок службы системы TANAP продлится до 2062 года.