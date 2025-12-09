В Ичеришехер будут развивать аналитику туристических потоков с ИИ

Ожидается расширение таких технологических направлений в "Ичеришехер", как творческие студии с использованием искусственного интеллекта, цифровые музеи и виртуальные выставки, проактивные системы мониторинга культурного наследия, реестр интеллектуальной собственности художников, а также аналитика местных туристических потоков на основе ИИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель совета директоров Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд в выступлении на международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", прошедшей сегодня в Баку.

По его словам, вопросы о том, кому принадлежат права на результаты работы искусственного интеллекта, как патентовать творческие продукты и защищать цифровое наследие, уже относятся не к будущему, а к настоящему:

"В одном из старейших городов мира - "Ичеришехер", формируется новая технологическая модель и инновационная экосистема. Почему патенты и искусственный интеллект важны для "Ичеришехер"? Потому что это место - не просто стены, а живой центр культуры, мысли и творчества. В ближайшие годы мы ожидаем расширения технологических направлений в "Ичеришехер", таких как творческие студии, работающие с "ИИ", цифровые музеи и виртуальные экспозиции, проактивные системы мониторинга культурного наследия, реестр интеллектуальной собственности художников и аналитика местных туристических потоков с "ИИ". И это развитие невозможно без соответствующей правовой среды".