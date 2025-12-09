В Азербайджане увеличивается размер прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Азербайджане на 2026 год составит 300 манатов.

Как передает Day.Az, это предусмотрено в законопроекте "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год", обсужденном сегодня в Милли Меджлисе. В результате показатель прожиточного минимума на следующий год увеличивается на 15 манатов.

Согласно документу, прожиточный минимум в 2026 году будет установлен на уровне 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов для пенсионеров и 260 манатов для детей.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.