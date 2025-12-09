https://news.day.az/economy/1801014.html В Азербайджане увеличивается размер прожиточного минимума В следующем году прожиточный минимум по стране составит 300 манатов. Как передает Day.Az, это отражено в обсужденном сегодня в Милли Меджлисе законопроекте "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год". Таким образом, прожиточный минимум на следующий год будет увеличен на 15 манатов.
Согласно документу, прожиточный минимум в 2026 году будет установлен на уровне 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов для пенсионеров и 260 манатов для детей.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
