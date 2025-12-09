В Азербайджане изменят правила предоставления документов при заключении трудового договора

При заключении трудового договора будут внесены изменения в правила, связанные с документами, предоставляемыми работником.

Как передаёт Day.Az, данный вопрос отражён в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждённом сегодня на онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно проекту, с целью обеспечения гарантий и льгот, связанных с трудовыми и социальными правами работника, он сможет добровольно предоставлять другие документы, относящиеся к трудовым отношениям (о количестве членов семьи на его иждивении, наличии инвалидности, статусе ветерана войны, статусе вынужденного переселенца и др.).