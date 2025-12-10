Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Илон Маск считает, что Еврокомиссия должна быть расформирована, а ее место должен занять выборный орган.

"Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу ЕС избирать прямым голосованием. Нынешняя система - это власть бюрократии, а не демократии", - написал он в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее миллиардер заявил, что следует упразднить Евросоюз и вернуть суверенитет входящим в него странам.