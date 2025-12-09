Состоялась рабочая встреча представителей ВВС Азербайджана и Турции

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год, в Баку состоялась рабочая встреча с турецкой делегацией, посвящённая обсуждению текущих и предстоящих направлений сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах.

Гостям был представлен брифинг о формировании современной Азербайджанской Армии, проводимых реформах и деятельности Военно-воздушных сил.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.