Лучшие фото северного сияния за 2025 год

От Австралии до Канады - в 2025 году северное сияние стало по-настоящему глобальным зрелищем.

Как передает Day.Az, необычайно мощные геомагнитные бури позволили увидеть яркие всполохи даже в регионах, где это происходит крайне редко.

Любители астрономии выкладывают кадры из разных уголков планеты, подчёркивая, что нынешний сезон полярных сияний стал одним из самых запоминающихся и доступных для наблюдения за последние годы.