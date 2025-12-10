https://news.day.az/unusual/1801262.html Лучшие фото северного сияния за 2025 год - ФОТО От Австралии до Канады - в 2025 году северное сияние стало по-настоящему глобальным зрелищем. Как передает Day.Az, необычайно мощные геомагнитные бури позволили увидеть яркие всполохи даже в регионах, где это происходит крайне редко.
