https://news.day.az/society/1801105.html В Верховный суд Нахчыванской АР будет назначен новый судья В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики будет назначен новый судья. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
В Верховный суд Нахчыванской АР будет назначен новый судья
В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики будет назначен новый судья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Был обсужден проект решения о назначении Аиды Али гызы Гусейн судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики и принят в первом чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре