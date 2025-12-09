В Верховный суд Нахчыванской АР будет назначен новый судья

В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики будет назначен новый судья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Был обсужден проект решения о назначении Аиды Али гызы Гусейн судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики и принят в первом чтении.