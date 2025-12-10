https://news.day.az/society/1801221.html В Гяндже школьники отравились донером В Гяндже зафиксирован случай отравления среди школьников. Как передает Day.Az, ученики средней школы №16 имени М. Ш. Вазеха в городе Гянджа отравились донером. Семь учащихся госпитализированы с диагнозом "отравление". Была незамедлительно оказана помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.
В Гяндже школьники отравились донером
В Гяндже зафиксирован случай отравления среди школьников.
Как передает Day.Az, ученики средней школы №16 имени М. Ш. Вазеха в городе Гянджа отравились донером.
Семь учащихся госпитализированы с диагнозом "отравление".
Была незамедлительно оказана помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.
На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих органов.
По факту происшествия проводится расследование.
