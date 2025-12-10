В Гяндже школьники отравились донером

В Гяндже зафиксирован случай отравления среди школьников.

Как передает Day.Az, ученики средней школы №16 имени М. Ш. Вазеха в городе Гянджа отравились донером.

Семь учащихся госпитализированы с диагнозом "отравление".

Была незамедлительно оказана помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих органов.

По факту происшествия проводится расследование.