Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Ирана

8 декабря заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, на встрече было одобрено развитие азербайджано-иранских межгосударственных отношений в различных направлениях, особо было выражено удовлетворение динамикой двустороннего политического диалога.

В этом контексте подчеркивалось, что официальный визит Президента Ирана в Азербайджан в апреле этого года открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений, которые исторически основаны на прочном фундаменте дружбы и добрососедства между двумя странами.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки взаимовыгодного азербайджано-иранского сотрудничества, а также перспективы развития связей в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водной, гуманитарной и других сферах.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с развитием международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих по территории Азербайджана и Ирана, а также реализацией совместных проектов, направленных на расширение транзитного потенциала региона.