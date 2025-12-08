Pegasus Airlines приобретает Czech Airlines

Турецкий перевозчик Pegasus Airlines готовится приобрести Czech Airlines (ČSA) и ее дочернюю компанию Smartwings. Как сообщила в понедельник представитель Smartwings Владимира Дуфкова, процесс продажи уже запущен.

Pegasus Airlines объявила в сети X о подписании соглашения о поглощении Smartwings и ее акционера ČSA, однако детали сделки не раскрыла. Турецкие медиа сообщают, что стоимость покупки составляет около 154 млн евро (примерно 3,8 млрд крон), при этом окончательная сумма может корректироваться в зависимости от условий контракта. Завершение сделки ожидается в будущем году, после получения разрешений от регуляторов Чехии и других стран, где работает Smartwings.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный директор Pegasus Гюлиз Озтюрк назвала предстоящее приобретение "новой главой" в развитии компании. По ее словам, сделка направлена не только на расширение сети, но и укрепление структуры, ориентированной на безопасность, внедрение технологий и повышение качества обслуживания.

"С объединенным флотом Czech Airlines и Smartwings мы переходим на новый этап нашего пути", - отметила она, добавив, что бренды Smartwings и Pegasus будут развиваться независимо, сохраняя общую стратегию.

Ранее медиа сообщали, что интерес к покупке Smartwings проявляла и польская авиакомпания LOT.