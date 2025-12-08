В Азербайджане создадут нормативы для безопасного и ответственного ИИ

Министерство цифрового развития и транспорта приступило к разработке специальных стандартов, направленных на обеспечение этичного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил заместитель министра Самеддин Асадов, выступая на научно-практической конференции, организованной Комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии на тему "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

По его словам, в открытом доступе в стране размещено свыше одного миллиарда единиц данных. Для частного сектора, стартапов и научно-исследовательских институтов предусмотрены специальные программы, позволяющие использовать эти данные для разработки моделей искусственного интеллекта, а также для формирования нормативной и институциональной базы в этой сфере.

"Мы должны обеспечить, чтобы модели искусственного интеллекта, которые будут созданы в нашей стране, служили человечеству и не стали источником угрозы в будущем", - подчеркнул Асадов.