Обсуждены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций

В ходе встреч, состоявшихся сегодня, были подробно рассмотрены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.

"Мы обсудили региональные форматы сотрудничества в политической и экономической сферах, а также трехсторонние форматы Азербайджан-Иран-Россия и Азербайджан-Иран-Турция. Этот диалог пралируется продолжить", - отметил министр.