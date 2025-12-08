https://news.day.az/politics/1800771.html Обсуждены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций - Джейхун Байрамов В ходе встреч, состоявшихся сегодня, были подробно рассмотрены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.
Обсуждены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций - Джейхун Байрамов
В ходе встреч, состоявшихся сегодня, были подробно рассмотрены азербайджано-иранские отношения в рамках международных организаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.
"Мы обсудили региональные форматы сотрудничества в политической и экономической сферах, а также трехсторонние форматы Азербайджан-Иран-Россия и Азербайджан-Иран-Турция. Этот диалог пралируется продолжить", - отметил министр.
