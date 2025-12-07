Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО
20:03
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра на официальной странице в Telegram.
Отмечается, что глава политической делегации проведет встречи и консультации с официальными представителями Азербайджанской Республики в Баку.
19:07
В рамках визита завтра запланированы встречи Аббаса Арагчи с официальными лицами Азербайджана.
Визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Азербайджанской Республики и является частью регулярных консультаций, которые проходят между МИД двух стран на различных уровнях.
Ранее мы сообщали, что сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан.
