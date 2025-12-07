Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

20:03

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отбыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра на официальной странице в Telegram.

В рамках визита завтра запланированы встречи Аббаса Арагчи с официальными лицами Азербайджана.

Визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Азербайджанской Республики и является частью регулярных консультаций, которые проходят между МИД двух стран на различных уровнях.

Ранее мы сообщали, что сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан.