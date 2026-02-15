Американские военные захватили танкер с иранской нефтью

Американские военные захватили танкер Veronica III, находившийся в американском санкционном списке и перевозивший иранскую нефть. Об этом сообщает Минобороны США в своем аккаунте в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Судно пыталось обойти карантин, введенный президентом [США Дональдом] Трампом, ... . Мы отследили его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство опубликовало видео морской операции, отметив, что она прошла без "каких-либо инцидентов".

