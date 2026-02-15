Конгресс США должен избавиться от 907-й поправки

Поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса на Южный Кавказ стала явным сигналом: Вашингтон намерен сотрудничать в регионе в долгострочной перспективе и действовать масштабно.

Как передает Day.Az, об этом пишет американское консервативное общественно-политическое издание Townhall, специализирующееся на аналитике и комментариях по вопросам внутренней и внешней политики США.

В статье также подчеркивается, что недавний визит президентов стран Центральной Азии в Вашингтон на встрече формата C5+1 в ноябре 2025 года, а также их участие в запуске американской инициативы Project Vault, которая направлена на конкуренцию с Китаем за доступ к стратегическим ресурсам, подтверждают стремление США усилить свою роль и в Центральной Азии.

"Причем в обоих регионах новую политику США встречают позитивно. Местные правительства поддерживают курс на долгосрочные экономические и бизнес-проекты с участием Вашингтона", - пишет Townhall.

Издание напомнило, что в Баку Вэнс и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали историческую двустороннюю Хартию о стратегическом партнерстве, закрепив широкий спектр экономического и стратегического сотрудничества.

"Обе стороны будут взаимодействовать в сфере региональной связности и взаимных инвестиций, включая трансконтинентальный торговый маршрут, Средний коридор из Китая в Европу, TRIPP, соединяющий Азербайджан с Арменией и Турцией, а также расширение двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической, космической, цифровой, кибер- и ИИ-сферах. Кроме того, Вашингтон будет работать с Баку в области кибербезопасности, разминирования, защиты критической инфраструктуры, передачи технологий и борьбы с терроризмом. Помимо этих направлений сотрудничества, Вашингтон направляет Азербайджану нераскрытое количество прибрежных судов для обороны в Каспийском море, тем самым формализуя двустороннее оборонное взаимодействие", - говорится в статье.

В материале подчеркивается, что Конгресс США может и должен поддержать инициативы, которые усиливают влияние США, укрепляют суверенитет местных правительств и способствуют миру и процветанию в Евразии, одновременно сдерживая российско-китайские амбиции.

"В частности, Конгрессу следует принять законодательство об отмене Раздела 907 Закона о поддержке свободы 1993 года, который запрещает предоставление помощи Азербайджану, если администрация президента не выдает или не продлевает соответствующие исключения. Это положение было принято в 1992 году во время войны между Арменией и Азербайджаном по настоянию армянского лобби в США, однако сегодня оно утратило актуальность и носит контрпродуктивный характер. Подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Азербайджаном оставляет Раздел 907 законодательным препятствием для внешней политики США. Война завершена, а возможности, отраженные в инициативе TRIPP и визите Вэнса, должны побудить Конгресс воспользоваться моментом для продвижения интересов не только Америки, но и Армении и Азербайджана в направлении прочного мира и динамичных, устойчивых связей с США", - говорится в статье.

Townhall считает, что аналогичным образом Конгрессу следует отменить поправку Джексона-Вэника 1974 года, применявшуюся к нерыночным экономикам, которые ограничивали эмиграцию своих граждан.

"Эта поправка изначально была введена для ограничения торговли с Советским Союзом, который препятствовал выезду своих еврейских граждан и наказывал их за подачу заявлений на эмиграцию. Спустя пятьдесят два года Советского Союза больше не существует, а еврейская эмиграция свободна. Однако пока эта норма остается в силе, она представляет собой серьезное препятствие для торговли и инвестиций США в странах Центральной Азии. Государственный секретарь Марко Рубио недавно призвал к отмене поправки Джексона-Вэника. Поскольку соответствующий законопроект уже рассматривается в Сенате, он должен оперативно принять решение об отмене как этой поправки, так и Раздела 907, тем самым открыв путь к взаимовыгодным экономическим и геополитическим отношениям между США и правительствами обоих регионов. Подобные возможности редко возникают в международной политике. Законодатели США должны действовать быстро, чтобы воспользоваться текущим импульсом и устранить законодательные барьеры, позволив дипломатическим и торговым отношениям с евразийскими странами развиваться в рамках большой стратегической игры, которую ведет Америка", - заключает издание.