Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Болгарии

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Болгарии Илияной Йотовой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что участвовала в Форуме по межкультурному диалогу в Азербайджане, Президент Болгарии сказала, что она близко ознакомилась с азербайджанской культурой, отметила, что обычаи и традиции праздника Новруз и мугам произвели на нее глубокое впечатление.

Илияна Йотова также выразила признательность за поддержку Фондом Гейдара Алиева реставрации Архитектурно-музейного заповедника "Трапезица" в Болгарии.

Она поблагодарила Президента Ильхама Алиева за внимание к преподаванию болгарского языка в высших учебных заведениях Азербайджана и болгарской культуре.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено подписание несколько дней назад Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Республики Болгария и муниципалитетом Велико-Тырново по созданию и реконструкции парка "Шуша" в городе Велико-Тырново.

Были затронуты вопросы сотрудничества между нашими странами в сферах энергетики, экспорта электроэнергии, сельского хозяйства, туризма и других областях, а также в рамках международных организаций.

Была высоко оценена поддержка Болгарией развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Подчеркнуто, что Болгария будет на высоком уровне представлена на Всемирном форуме городов, который пройдет в Азербайджане в мае этого года.