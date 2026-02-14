Найден неожиданный способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Северо-Западного университета (США) обнаружили, что противосудорожный препарат леветирацетам может препятствовать образованию токсичных белковых бляшек в мозге - одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что наиболее опасная форма амилоида - белок амилоид-бета 42 - накапливается внутри синаптических пузырьков нейронов, участвующих в передаче сигналов между клетками. Именно этот процесс, как предполагается, запускает формирование токсичных агрегатов, повреждающих мозг.

Леветирацетам, одобреный FDA (Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) более 20 лет назад для лечения эпилепсии, вмешивается в данный механизм. Препарат замедляет переработку белков внутри нейронов и тем самым предотвращает образование амилоид-бета 42.

Эффект проверили на животных моделях, культивируемых человеческих нейронах и образцах мозговой ткани людей с синдромом Дауна - группы с крайне высоким риском раннего развития болезни Альцгеймера. Во всех случаях применение препарата снижало выработку токсичного белка. Кроме того, анализ клинических данных показал, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, принимавших леветирацетам, когнитивные нарушения прогрессировали медленнее.

Авторы подчеркивают, что потенциальная эффективность препарата возможна лишь на самых ранних стадиях заболевания - до появления выраженных симптомов. После развития деменции патологические изменения в мозге во многом становятся необратимыми.