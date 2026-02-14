https://news.day.az/officialchronicle/1816037.html Президент Ильхам Алиев: Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию Моя встреча с президентом Макроном в конце прошлого года прошла весьма позитивно, и мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений. Мы готовы к этому. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.
"Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию", - подчеркнул глава государства.
