Президент Ильхам Алиев: Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию

Моя встреча с президентом Макроном в конце прошлого года прошла весьма позитивно, и мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений. Мы готовы к этому.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

"Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию", - подчеркнул глава государства.