Эти лица могут быть оштрафованы 14 февраля

Как и каждый год, в преддверии 14 февраля - Дня святого Валентина, в цветочных и подарочных магазинах столицы и регионов наблюдается оживление. Однако, по словам покупателей, по мере приближения праздника в некоторых торговых точках фиксируются случаи искусственного завышения цен. Особенно это касается роз, букетов и романтических подарков, которые предлагаются дороже, чем в предыдущие дни.

Как сообщает Day.Az, об этом юрист Айcель Сулейманова заявила в комментарии для Demokrat.az.

По ее словам, искусственное повышение цен в магазинах цветов и подарков накануне 14 февраля является нарушением закона.

"Согласно законодательству Азербайджана, предприниматель вправе самостоятельно устанавливать цены, однако он не может злоупотреблять этим правом, создавая дефицит на рынке или вводя потребителя в заблуждение. Случаи искусственного повышения цен запрещены "Кодексом о конкуренции" и антимонопольным законодательством. При выявлении таких фактов Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком проводит проверку. В ходе расследования сравниваются цены с предыдущими периодами, проверяются закупочные документы и себестоимость. Если необоснованный рост цен подтверждается, к предпринимателю может быть применен административный штраф. Для юридических лиц штрафы устанавливаются в более крупном размере. Кроме того, повторное нарушение может привести к временному приостановлению деятельности. В случае доказанного обмана потребителей может быть потребован возврат уплаченных средств. Потребители имеют право обращаться с жалобами в соответствующие государственные органы по поводу повышения цен", - сказала Сулейманова.