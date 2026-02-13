Вэнс, Хартия, диаспора и 907-я поправка

Миропорядок меняется, и наш регион является одной из площадок, на которых эти процессы идут особенно активно. Подписав Хартию о стратегическом партнерстве, мы приглашаем в наш регион гостей, которые приходят со своей культурой, своими подходами, своими интересами и своим характером. Гость тоже долен понимать, куда он пришел, с чем его здесь встречают и что его ждет. Подписанный между США и Азербайджаном документ говорит о серьезных геополитических сдвигах. С Арменией такой документ тоже был подписан, и гораздо раньше, однако мы все помним, в какой ситуации это было сделано.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Хартия это правовой документ, который обязывает подписантов к определенным действиям, обязательным к исполнению. Это очень серьезный документ. После подписания Хартий, начинается активная деятельность. Создаются рабочие группы, чертятся дорожные карты, определяются основные аспекты взаимодействия.

В Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной в Баку, собрано все, что стороны ожидают друг от друга. Это и расширение экономического сотрудничества, и взаимодействие в сфере безопасности, и разминирование, и совместная борьба с терроризмом.

Для нашей страны очень важен раздел документа, посвященный инвестициям в развитие ИИ и цифровизацию инфраструктуры. 11 февраля под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана". Это говорит о значимости, которую придает Баку данной сфере. А сотрудничество с США будет способствовать ее динамичному развитию. Как сказал на совещании глава государства, часть акций ведущих компаний в сфере цифровизации и искусственного интеллекта находится в распоряжении крупнейших американских фондов.

По всем указанным в Хартии направлениям будут созданы рабочие группы, составлены дорожные карты.

Тот факт, что Вэнс приехал в регион с женой и маленькой дочерью, является сигналом о том, как относятся сегодня в Вашингтоне к Баку и Еревану. Относятся тепло, по-дружески, доверительно. И все же, между двумя визитами есть разница, и она была очень заметна. В США понимают, что Баку это совсем другой калибр, более высокая планка. Президент Ильхам Алиев это политик совсем другого уровня. В Штатах не могут не знать о том, что мирный процесс это результат инициативы, политической воли и усилий азербайджанского лидера.

Администрация Трампа беспристрастно относится к обеим сторонам, что особенно ценно. Многие недовольны, в том числе раздражены члены бывшей администрации, которым Баку не позволил стать модераторами процесса. Стратегическое партнерство Баку с Вашингтоном, как и ожидалось, не понравилось и некоторым нашим соседям. Они чувствуют ветер перемен и понимают, что никак не смогут этому помешать. И все же, те перемены, которые происходят сегодня, уже принимаются другими акторами. Это заметно, несмотря на подчас резкие заявления.

Но особое раздражение демонстрирует армянская диаспора США. Американское армянство пыталось предотвратить сближение Баку и Вашингтона. После подписания Хартии с Армении в январе прошлого года, диаспора рассчитывала, что стратегическое партнерство с США останется преимуществом Еревана. Но Дональд Трамп разрушил эти расчеты. В целом, приход к власти Трампа смешал карты армянству. Судя по тем заявлениям, которые делались во время предвыборной кампании и в первое время после инаугурации нового главы Белого дома, диаспора ожидала от Трампа давления на Баку и потакания требованиям армян. Но, как говорится, что-то пошло не так. Именно новая администрация начала сближение с Азербайджаном. В Баку вице-президент Джей Ди Вэнс сказал о том, что одной из ошибок администрации Байдена была недальновидная политика в отношении Азербайджана, и новая администрация ее исправила. Вэнс очень позитивно отозвался о нашем лидере, Президенте Ильхаме Алиеве, что также вызвало всплеск негативных эмоций в реваншистских кругах и в диаспоре.

Но не будем расслабляться. Сегодняшний провал диаспоры носит позиционный характер. Она, возможно, временно отойдет в тень, дожидаясь смены власти в надежде, что вновь подует нужный армянсву ветер и раздует проармянские паруса. Я бы не стал относиться к сегодняшним позитивным развитиям в азербайджано-американских отношениях как к краху диаспоры. Она сохраняет финансовое влияние, она сохраняет свое весьма влиятельное лобби в законодательном органе Соединенных Штатов. Не думаю, что диаспора прозреет и прекратит попытки вмешиваться в дела нашего региона, перестанет искать поддержку своим разрушительным планам.

Стоит обратить внимание, что в последнее время диаспора работает не только против Азербайджана, но и против Армении, против ее правящей команды. Мирный процесс всячески очерняется диаспоральными структурами, мировая армянская сеть прилагает усилия к тому, чтобы развернуть события вспять. Вражда на Южном Кавказе всегда служила топливом для диаспоры и помогала ей решать свои задачи. А сейчас, когда интересы диаспоры и Армении разошлись, американские законодатели не могут принимать проармянские резолюции, если сам Ереван молчит. Диаспора не может выдвигать требования от имени Армении, а лобби не может идти против мирного процесса, который курирует лично Дональд Трамп.

Тем не менее, диаспора остается определенной силой. Хотел бы заметить, что армянство не придумало в этом плане ничего нового, а списало все методы и схемы диаспоральной деятельности у еврейства. Правда, тут есть большая разница: еврейская диаспора действует в интересах своего национального государства Израиль, а армянская работает против интересов Республики Армения.

Не думаю, что диаспора изменит свою стратегию и оставит грязные планы насчет Турции и Азербайджана. Просто сейчас для их реализации создались неблагоприятные условия. Она будет ждать и надеяться, что ветер переменится, что Пашинян потеряет власть, что Трамп передумает и так далее. Эта надежда - наркотик, который диаспорские структуры продают американским армянам.

В Азербайджане все видят. Мы наблюдаем за всеми процессами и осознаем все риски и угрозы. Думаю, фундамент отношений между Баку и Вашингтоном, который сформируется в период правления Президента Трампа, будет достаточно прочным. Подписанная в Баку Хартия позволяет на это надеяться.

Как я уже сказал, в документе много важных моментов. Но особо хотел бы сейчас остановиться на разделе, касающемся сотрудничества в сферах обороны и безопасности. Как известно, оборонное сотрудничество Азербайджана и США было ограничено несправедливой 907-й поправкой. Тот факт, что оно стало частью Хартии о стратегическом партнёрстве, о многом говорит.

Обращает на себя внимание, что Азербайджану будут предоставлены военные катера для охраны морских границ. Это очень важно. Каспий не слабая, но уязвимая часть нашей безопасности. Особенно с точки зрения расположения нашей столицы. У нашей страны нет врагов среди прикаспийских стран, но в условиях геополитических потрясений может случиться всякое, и стана должна быть готова.

Думаю, в дальнейшем сотрудничество по вооружениям будет расширяться. 907-я поправка больше не может служить препятствием. Во-первых, она была принята под предлогом якобы "блокады" Армении. После завершения карабахского конфликта, о какой "блокаде", даже мнимой, можно говорить? Тем более, сейчас, когда через Азербайджан идут грузы для Армении и начинаются работы в направлении реализации проекта TRIPP. Во-вторых, эта санкция всегда была невыгодна самой американской стороне, поэтому она периодически приостанавливалась.

На сегодня 907-я поправка полностью утратила свою силу, ее сохранение нелогично. Такие документы автоматически теряют правовую силу, когда исчезает причина, по которой они принимались. В какой-то специальной процедуре ликвидации в таких случаях нет необходимости. Думаю, она не будет долго и шумно обсуждаться в Конгрессе, она просто тихо уйдет в небытие на основе какого-то распоряжения Президента Трампа.

