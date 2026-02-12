В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

США и Иран готовы согласиться на компромиссы по ядерной сделке, Вашингтон может отозвать требование к Тегерану о полном прекращении обогащения урана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках", - сказал он.

По словам главы МИД, в настоящее время иранцы осознают необходимость достижения соглашения с американцами. В свою очередь, в Вашингтоне осознают, что у Тегерана "есть свои лимиты".

