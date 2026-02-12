Аварийные дома в центре Баку пойдут под снос

В Насиминском районе Баку будут снесены аварийные дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в одно- и двухэтажных домах по адресу улица Мирали Гашгая, 34, где проживают более 50 семей, уже проведен осмотр.

По словам жителей, сотрудники соответствующего ведомства произвели замеры квартир. По предварительным данным, на данной территории планируется создание парка.

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, комментируя снос, заявили, что указанный адрес включен в список аварийных зданий. В ближайшее время планируется провести встречу с жильцами и предоставить им подробную информацию.

