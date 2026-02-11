https://news.day.az/society/1815385.html В Баку произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы - ВИДЕО В пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Джаваншир в Хатаинском районе города Баку, произошел пожар.
В пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Джаваншир в Хатаинском районе города Баку, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после получения информации силы Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра министерства были немедленно направлены на место происшествия.
Благодаря оперативным мерам пожар, возникший на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, был в короткие сроки потушен без допущения его распространения.
В целях безопасности силами МЧС жители здания были эвакуированы.
