Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

В Баку сегодня продолжился суд над Рубеном Варданяном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании выступили законны наследники потерпевших в рамках дела - они обратились к суду с просьбой приговорить Варданяна к пожизненному заключению.

Сам Варданян обратился к суду с просьбой о встрече со своим адвокатом Эмилем Бабишовым. Суд удовлетворил его просьбу, после чего в заседании был объявлен перерыв для встречи обвиняемого с защитником.