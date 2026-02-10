https://news.day.az/politics/1815115.html Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна В Баку сегодня продолжился суд над Рубеном Варданяном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании выступили некоторые наследники потерпевших в рамках дела - они обратились к суду с просьбой приговорить Варданяна к пожизненному заключению. Сам Варданян обратился к суду с просьбой о встрече со своим адвокатом Эмилем Бабишовым.
В Баку сегодня продолжился суд над Рубеном Варданяном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании выступили законны наследники потерпевших в рамках дела - они обратились к суду с просьбой приговорить Варданяна к пожизненному заключению.
Сам Варданян обратился к суду с просьбой о встрече со своим адвокатом Эмилем Бабишовым. Суд удовлетворил его просьбу, после чего в заседании был объявлен перерыв для встречи обвиняемого с защитником.
